TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı "Yılın öğretmeni" seçildi - Son Dakika
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TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı "Yılın öğretmeni" seçildi

15.03.2022 12:54
TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı "Yılın öğretmeni" seçildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı, Türkiye'nin önemli müzik projelerinden biri olan CAKA tarafından "Yılın Öğretmeni" seçildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı, Türkiye'nin önemli müzik projelerinden biri olan CAKA tarafından "Yılın Öğretmeni" seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyaca tanınmış keman sanatçısı Cihat Aşkın tarafından kurulan ve 2001 yılından bu yana Türkiye'de kültür ve sanat adına büyük hizmetlerde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek ulusal müzik projesi CAKA, geçtiğimiz aylarda müzik yarışması düzenledi.

Türkiye'nin birçok yerinden gönderilen öğrenci video performanslarının değerlendirmesi sonucu Doç. İşkodralı "Yılın En İyi Öğretmeni Ödülü" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Doç. İşkodralı'yı tebrik etti.

TÜ mensubu birisinin ödüle layık görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tabakoğlu, "Değerli hocam Doç. Musa Eren İşkodralı çok anlamlı bir ödüle layık görüldü. Bu ödülü sanat camiasının önde gelen isimlerinin jüri üyeliğinde gerçekleştirilen bir yarışmada alması büyük bir prestij. Bizler için mutluluk ve gurur verici. Değerli hocamı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." diye belirtti.

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Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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