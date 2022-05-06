TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı Yunanistan'da müzik eğitimi verdi - Son Dakika
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TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı Yunanistan'da müzik eğitimi verdi

06.05.2022 10:51
TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı Yunanistan'da müzik eğitimi verdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı, Yunanistan'da "Solo Viyolonsel Resitali ve Master Class Programı" kapsamında eğitim verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı, Yunanistan'da "Solo Viyolonsel Resitali ve Master Class Programı" kapsamında eğitim verdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, İşkodralı Yunanistan Korfu Ionian Üniversitesi Müzik Araştırmaları Departmanı'nın 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Korfu Ionian Üniversitesinden Prof. Jiannis Toulis'in özel davetlisi olarak Yunanistan'a giden Doç. Musa Eren İşkodralı, "Solo Viyolonsel Resitali ve Master Class Programı" etkinliği gerçekleştirdi.

Eğitimin sonunda İşkodralı, sergilediği solo viyolonsel resitali performansıyla öğrencilerin ve dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.

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Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Yunanistan, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Öğretim Üyesi İşkodralı Yunanistan'da müzik eğitimi verdi - Son Dakika


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