TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uzunoğlu: "Bizi tüketime zorlayan yapıya bir 'dur' dememiz lazım" - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, tüketicinin harcamalarını

Prof. Dr. Uzunoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından online olarak düzenlenen "Aile ekonomisi" söyleşisine katıldı.

Uzunoğlu, dünya genelinde teknolojinin hızla ilerlediğini ve çalışma sistemlerinde değişiklikler oluşturduğunu ifade etti.

Yeni teknolojilerin teknolojik işsizliğe neden olacağını söyleyen Prof. Dr. Uzunoğlu, "Robot teknolojileri gelişiyor. Robotlar artık birçok şeyi yapmaya başladı. Bu gelir dağılımını bozacak ve işsizliği artıracak. Teknolojik işsizlik baş gösterecek. 'Teknolojik işsizlik' diye bir gerçek var. Robot teknolojileri geliştikçe teknolojik işsizlik artacak. Buna karşı biz ne yapacağız. Öyle olunca bir işçinin fabrikada 8 saatte yaptığı bir işi robota yaptıracaklar ve o kişi işsiz kalacak." şeklinde konuştu.

Teknolojik birikimin topluma ait olduğuna dikkat çeken Uzunoğlu, elde edilen faydanın insanların lehine kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Yeni teknolojilerin bilgi birikimiyle ortaya çıktığını vurgulayan Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Teknoloji bir bilgi birikimidir. Toplumların bin yıllık birikiminin sonucudur. Bir mühendis yetiştirilirken devlet okullarında okuyor, herkes vergisini veriyor. Bu okullarda okuyan gençler bu robot teknolojilerini buluyor.

Bu teknolojinin anonim olması lazım. Topluma aittir. O zaman işverenin de 'robotlar geldi, aynı maaşla 8 saat yerine 4 saat çalışalım' demesi lazım. Bunları hiç tartışmıyoruz."

"Bizi tüketime zorlayan yapıya bir dur dememiz lazım"

Prof. Dr. Uzunoğlu, sağlıklı bir aile ekonomisi için aşırı tüketimin önüne geçilmesi gerektiğini de söyledi.

Borçlanmanın bağımlılık haline geldiğini vurgulayan Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Borcu ödemek isteriz ama ödeyemeyiz. Çünkü o borç bağımlılık yaratır. Borcun doğru yönetimi için acil ihtiyaçların sıralanması gerekli. Örneğin okul bitirildiği gibi işe girmeden büyük bir düğün yapıp evlenmek uygun bir davranış değil. Gençler sorumluluk sahibi olmalı. Gençler sorumluluk sahibi olmayınca aileleri de olumsuz etkileniyor. Bizi tüketime zorlayan yapıya bir 'dur' dememiz lazım." diye konuştu.