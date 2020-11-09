TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uzunoğlu öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, TED Edirne Koleji Lisesi Okul Meclisinin organize ettiği "Kariyer Kulübü Semineri"ne katıldı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Uzunoğlu, öğrencilere kariyer hedeflerinde faydalı olacak bilgiler paylaştı.

Kariyer söyleşilerinin ilk etkinliğine katılan Uzunoğlu, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından Uzunoğlu'na plaket verildi.