Son Dakika Haberleri: Tü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Nkü'ye Rektör Atandı

Tü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Nkü'ye Rektör Atandı

1 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) rektör olarak atandı.

Tü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Nkü'ye Rektör Atandı, System.String[]
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Şahin'in atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Şahin, yüksek lisans ve doktorasını yine TÜ'de tamamladı.

Profesör unvanını 2012 yılında alan Şahin, 2016 yılında TÜ Rektör Yardımcısı olarak atandı. Şahin'in ulusal, uluslararası hakemli dergi, konferans ve sempozyumlarda yayımlanan pek çok makalesi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:30 Kaynak: AA

Tekirdağ, Trakya Üniversitesi, Rektör, Güncel
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