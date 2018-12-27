Tü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Nkü'ye Rektör Atandı
1 saat önce
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) rektör olarak atandı.
Trakya Üniversitesi
(TÜ) Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesine (NKÜ) rektör olarak atandı.
Prof. Dr. Şahin'in atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Şahin, yüksek lisans ve doktorasını yine TÜ'de tamamladı.
Profesör unvanını 2012 yılında alan Şahin, 2016 yılında TÜ Rektör Yardımcısı olarak atandı. Şahin'in ulusal, uluslararası hakemli dergi, konferans ve sempozyumlarda yayımlanan pek çok makalesi bulunuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:30 Kaynak: AA
Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti
3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!