TÜ rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Tabakoğlu atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yeniden TÜ rektörlüğüne getirildi.

Erhan Tabakoğlu kimdir?

Kırklareli'nde 1967 yılında doğan ve Tekirdağ- Hayrabolu nüfusuna kayıtlı olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Kırklareli'nin Alpullu beldesinde tamamladı.

Parasız yatılı sınavını kazanarak 1981- 1984 yılları arasında Edirne Lisesi'nde öğrenim gören Tabakoğlu, 1990'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından 2 yıl Adana'nın Pozantı ilçesinde mecburi hizmette bulundu. 1992'de TÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başlayan Tabakoğlu, 1996'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu. 1997-1998 yıllarında GATA Çamlıca Asker Hastanesi'nde askerlik görevini yaptı.

TÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1999'da yardımcı doçent, 2005'te doçent, 2011'e ise profesör unvanını alan Tabakoğlu, 2009'da TÜ Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi'nin kurucusu ve sorumlusu oldu, 5 yıl görev yaptı. Yoğun bakım uzmanı unvanı da alan Tabakoğlu, TÜ dışında Hacettepe, Marmara, Gazi ve Erciyes gibi farklı üniversitelerde de görev yaptı.

Uzmanlık alanları olan "Göğüs Hastalıkları" ve "Yoğun Bakım" konularında çok sayıda bilimsel makalesi yayımlanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilgili derneklerde de görev aldı.

Üniversitede idari ve akademik görevler üstlenen Tabakoğlu 2016 yılında Trakya Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

İngilizce bilen evli ve 2 erkek çocuk babası olan Tabakoğlu'nun, ulusal ve uluslararası birçok dernek, mesleki oluşum ve sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunmaktadır.