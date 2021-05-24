TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerince hazırlanan çini tablo hediye edildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu'nu ziyaret eden Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, "Geleneksel El Sanatları" programından Öğretim Görevlisi Nergis Çanak gözetiminde öğrencileri Beste Bayır, Davut Taşdemir, Hilal Karakuş, Hülya Baştimur, Tuğba Kutoğlu, Vural Aktiş ve Yasemin Kalkan tarafından yapılan, doğu mitolojisinde koruyucu ve sağaltıcı özellikleri ile bilinen Zümrüdüanka kuşu ve dünyaya adaletle hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin resmedildiği çini bir tablo hediye etti.

Hediye için Doç. Dr. Semiha Kartal, Öğretim Görevlisi Nevin Çanak ve öğrencilerine teşekkür eden Rektör Tabakoğlu, eseri rektörlük binasında sergileyeceklerini ifade etti.