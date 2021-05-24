TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi - Son Dakika

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi

24.05.2021 15:00
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerince hazırlanan çini tablo hediye edildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerince hazırlanan çini tablo hediye edildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu'nu ziyaret eden Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, "Geleneksel El Sanatları" programından Öğretim Görevlisi Nergis Çanak gözetiminde öğrencileri Beste Bayır, Davut Taşdemir, Hilal Karakuş, Hülya Baştimur, Tuğba Kutoğlu, Vural Aktiş ve Yasemin Kalkan tarafından yapılan, doğu mitolojisinde koruyucu ve sağaltıcı özellikleri ile bilinen Zümrüdüanka kuşu ve dünyaya adaletle hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin resmedildiği çini bir tablo hediye etti.

Hediye için Doç. Dr. Semiha Kartal, Öğretim Görevlisi Nevin Çanak ve öğrencilerine teşekkür eden Rektör Tabakoğlu, eseri rektörlük binasında sergileyeceklerini ifade etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi

Erhan Tabakoğlu, Hasan Rıza, Ressam, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? "Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi

Son Dakika Haberleri
15:59 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
15:58 Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?
15:44 "Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
15:38 Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu
15:30 Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
15:14 Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
15:12 İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
15:10 Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
15:09 Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı         
15:59
Bülent Ersoy, İsrail'den tasarımı üç ayda hazırlanan 21 milyon TL'ye bir yüzük aldı! Bülent Ersoy, İsrail'den tasarımı üç ayda hazırlanan 21 milyon TL'ye bir yüzük aldı!         
15:49
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı         
15:24
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak         
15:10
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 16:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na öğrencilerce hazırlanan çini tablo hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement