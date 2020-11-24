TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "İyi yetişmiş nesillerin gerçek mimarı öğretmenlerdir" - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğretmenlerin günlerini kutladı.

Tabakoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Geleceğin bilgi, şefkat ve merhametle yoğuran öğretmenlerin eseri olmaya devam edeceğini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Köklerinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir toplumun inşası ancak iyi yetişmiş nesiller sayesinde olabilir. İyi yetişmiş nesillerin gerçek mimarı ise öğretmenlerdir.

Yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan taze fidanların yetişmesinde eşsiz emekleri bulunan, bilim ve irfanın timsali tüm öğretmen ve akademisyenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle anıyorum."