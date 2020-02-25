TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Üniversitelerde buluş patlaması yaşanacak" - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: 'Üniversitelerde buluş patlaması yaşanacak' - Son Dakika

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Üniversitelerde buluş patlaması yaşanacak"

7 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kuruluşların imkanlar sunduğu üniversitelerde buluş patlaması yaşanacağını söyledi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu:

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kuruluşların imkanlar sunduğu üniversitelerde buluş patlaması yaşanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitenin ev sahipliğinde organize edilen fuarın son gününde Balkan Kongre Merkezi, Türkan Sabancı Kültür Merkezi ve 75. Yıl Spor Kompleksi'nde 290 firma ve kurum stantlarını gezen öğrenciler, kariyer planlamaları için yetkililerden bilgi aldı.

Rektör Tabakoğlu, kongre merkezinde düzenlenen konferansta, fuara katılan üniversite öğrencilerinin firmalarla birebir iletişime geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin her alada kendini geliştirecek adımlar atması gerektiğini belirten Tabakoğlu, "Artık lisedeki gibi oturup derste dinleyen, sınavdan fotokopilerle not alıp geçen öğrenciler istemiyoruz. Biz artık nereye gitmek istediğini hayal etmiş, kendine donanım ekleyerek ilerleyen öğrenciler istiyoruz." dedi.

Yabancı dil ve girişimcilik sertifikalarının iş hayatı açısından önemli olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki üniversitelerde her türlü imkan var. Bizde yoksa sağlarız, yeter ki talep edin. Böyle olursa kişisel gelişimini sağlayan daha güçlü mezunlar olursunuz. Girişimcilik konusunda da oraya buraya başvurarak 'asgari ücretle çalışmak istiyorum' diyen öğrenci istemiyoruz. Biz kendi işini kurmak için gayret gösteren, 'kaç adam çalıştırabilirim' diyen öğrenciler istiyoruz. Bunun için orijinal fikirler lazım. Önce ilgilendiğiniz, araştırdığınız, eğitim aldığınız konuda bilginiz olacak."

Tabakoğlu, öğrencilerin üniversitede ilgi duyduğu alanda bilgi sahibi olması gerektiğini ifade ederek, "Fikriniz olduğu zaman KOSGEB, TÜBİTAK, üniversiteler var, her şey var. Yeter ki o yolları bulup, talep edin. Çok yakın bir gelecekte üniversitelerde buluş patlaması yaşanacak." diye konuştu.

Konferansta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür sunum yaptı.

Trakya Bölgesi, Rektör, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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