TÜ Rektörü Tabakoğlu, Bulgaristan Başmüftüsü Aliş'i ziyaret etti - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e Sofya'da iade-i ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Başmüftü Aliş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada da hazır bulundu.

Rektör Tabakoğlu, lisans ve lisansüstü eğitim başta olmak üzere her konuda Bulgaristan Başmüftülüğünün yanında olduklarını belirtti.

Farklı alanlarda pek çok ortak proje geliştirerek mevcut ilişkileri daha da güçlendireceklerini ifade eden Tabakoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Aliş'e teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi'nin, Balkan coğrafyasındaki çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade eden Aliş, kendilerini her vesile ile destekleyen Tabakoğlu ve ekibine teşekkür etti.