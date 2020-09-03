TÜ Rektörü Tabakoğlu: "Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde büyük bir imparator ve bir liderin nasıl... - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medresede kurulacak müzede büyük bir imparator ve bir liderin nasıl yetiştiğinin anlatılabileceğini belirtti.

TÜ Rektörü Tabakoğlu, Edirne Saatli Medrese'nin "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak düzenlenmesi projesi kapsamında, kentteki bir tesiste düzenlenen "Fatih ve dönemi" adlı arama konferansının açılış oturumuna katıldı.

Prof. Dr. Tabakoğlu, oturumda yaptığı konuşmada, Edirne'de 1361'de başkent oluşunun ardından hızlı bir imar hareketinin başladığını, Saatli Medrese'nin de bu hareketin bir ürünü olduğunu söyledi.

Oluşturulacak müzede, Fatih'in yetiştirilmesi sürecine yer verilebileceğini belirten Tabakoğlu, "Bu müzede büyük bir imparator ve bir liderin nasıl yetiştiği anlatılabilir. Bir imparator nasıl yetişti, bu kadar dili nasıl biliyordu, mühendisliğe bu kadar nasıl hakimdi ve icatları vardı. Pek çok dilde eserleri kendi başına nasıl okuyabiliyordu ve dünya görüşü büyüktü. Fetihlerin yıllar önce planlandığı ve her şeyin ayarlandığı düşünülürse aynı anda 2-3 seferi organize edebilecek bu büyük organizasyon nasıl yapıldı? Bunlar anlatılabilir" dedi.

Rektör Tabakoğlu, 4 yıl işgal altında kalmış Edirne'nin ve Balkan göçmeni insanların ruhunda acı hatıraların yer aldığını, bunun rehabilite edilmesi anlamında bu müzelere Fatih'in anlayışına ve Edirne Sarayı'nın ayağa kalkmasına büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.