Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'a üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Şentop, Rektör Tabakoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı İşçimen ile makamımda görüştü.

Son Dakika › Güncel › TÜ Rektörü Tabakoğlu TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti - Son Dakika

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