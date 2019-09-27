Tu¨rk sigorta sekto¨ru¨nu¨n bu¨yu¨mesine katkı sagˆlamak ve sigorta piyasasının reasu¨rans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını kars¸ılamak amacı ile Tu¨rk Reasu¨rans AS¸ (Tu¨rk Re) kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı'nın tek hissedar olarak kurulus¸unda yer aldıgˆı Tu¨rk Reasu¨rans AS¸, Yeni Ekonomik Program kapsamında, "Ekonomik Dengelenme" ve "Sagˆlıklı ve Su¨rdu¨ru¨lebilir Bu¨yu¨me" hedeflerine sigortacılık sekto¨ru¨ odagˆında katkı sagˆlamak, Tu¨rkiye'deki yerli reasu¨rans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliligˆi sagˆlamak amacı ile faaliyete gec¸ti.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan du¨zenleme ile hizmet verecek olan Tu¨rk Reasu¨rans AS¸ sigorta sekto¨ru¨ndeki stratejik hedeflerini, Tu¨rkiye'deki yerli reasu¨rans kapasitesini arttırmak, yurt dıs¸ına aktarılan reasu¨rans primlerinin yurt ic¸inde kalmasını sagˆlamak, kamu menfaatlerinin risk yo¨netimini yapılandırarak gerekli reasu¨rans du¨zenlenmelerini gerc¸ekles¸tirmek olarak belirledi.

Dogˆal afet riskleri havuzunun yo¨netimi go¨revini u¨stlenecek olan Tu¨rk Reasu¨rans AS¸'nin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasu¨rans kapasitesi sagˆlaması planlanıyor.

Bununla birlikte "Ulusal Dogˆal Afet Modelleme" c¸alıs¸maları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli s¸ekilde kullanımı amac¸lanıyor. Ayrıca Tu¨rk Reasu¨rans AS¸'nin tarım sigortaları havuzu ic¸in yerli reasu¨rans kapasitesinin arttırılmasına katkı sagˆlaması planlanıyor.

Global bir marka olma hedefi ile yola c¸ıkan ve I·stanbul Finans Merkezi'nin gelis¸imine de katkı sagˆlayacak Tu¨rk Reasu¨rans AS¸'nin kurulus¸u ile ilgili ac¸ıklamalarda bulunan Türk Reasürans AŞ Genel Mu¨du¨rü Selva Eren, "Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı'nın stratejik hedeflerine ulas¸ması konusunda Tu¨rk Re olarak alacagˆımız sorumluluk ile su¨rdu¨ru¨lebilir ekonomik bu¨yu¨meye ve sigorta sekto¨ru¨nu¨n gelis¸imine katkı sagˆlayacagˆız. Tu¨rk Reasu¨rans piyasası ihtiyac¸ları dogˆrultusunda kapasite artıs¸ı sagˆlayacak ve esnek reasu¨rans c¸o¨zu¨mlerimiz ile sigorta sekto¨ru¨ paydas¸larının aradıgˆı taze kan olacagˆız." ifadelerini kullandı.