Tu¨rkiye Emekliler Dernegˆinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kovid-19 mektubu Açıklaması - Son Dakika

Tu¨rkiye Emekliler Dernegˆi (TÜED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

TÜED Genel Bas¸kanı Kazım Ergu¨n ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla go¨nderilen mektupta, salgına kars¸ı yu¨ru¨tu¨len mu¨cadelede go¨sterilen samimi c¸abalardan ve başta sagˆlık c¸alıs¸anları olmak u¨zere tüm kamu go¨revlilerinin go¨sterdiği u¨stu¨n gayretlerden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Bugu¨ne kadar hassasiyetle elde edilen o¨nemli ve somut sonuc¸ların koronavirüse kars¸ı yu¨ru¨tu¨len etkin mu¨cadelenin bas¸arısını go¨stermeye bas¸ladığının belirtildiği mektupta, şunlar kaydedildi:

"Toplumun yas¸am tecru¨besi en yu¨ksek toplulugˆu olan biz emekliler, su¨rdu¨ru¨len mu¨cadele ic¸erisindeki gayretleri yakinen izlemekte ve takdir etmekteyiz. Bu samimi mu¨cadelede, o¨n saflarda go¨rev yapan sagˆlık c¸alıs¸anları, gu¨venlik gu¨c¸leri, belediye c¸alıs¸anları bas¸ta olmak u¨zere kamunun hizmetindeki bu¨tu¨n evlatlarımızın teker teker go¨zlerinden o¨periz. Yu¨ce Allah onların ve bu¨tu¨n milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Binlerce yıllık tarihinden geldigˆi s¸ekliyle akla, bilime, milli ve manevi degˆerlerine bagˆlı hassas bir millet olarak, yas¸anan bu ku¨resel sıkıntıyı atlatıp torunlarımıza kavus¸acagˆımız, evlatlarımıza kavus¸acagˆımız gu¨nes¸li gu¨zel gu¨nleri bu¨yu¨k bir o¨zlemle beklemekteyiz. Bu bekleyis¸imizde, samimi gayretlerinizle su¨rdu¨rdu¨gˆu¨nu¨z mu¨cadeleyle bizlere umut oldugˆunuz ic¸in bas¸ta zatıalinize ve s¸ahsınızda bu¨tu¨n kamu go¨revlilerimize sevgimizi, minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz. Her zaman oldugˆu gibi bu¨yu¨k Tu¨rk milleti, su¨rdu¨rdu¨gˆu¨ bu savas¸tan da zaferle c¸ıkacaktır."

Mektup, Tu¨rkiye Emekliler Dernegˆince I·c¸is¸leri Bakanı Su¨leyman Soylu ve Sagˆlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da gönderildi.