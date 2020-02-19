Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi? - Son Dakika

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Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?
16 dakika önce
Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor.
Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:47
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