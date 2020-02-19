Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi? - Son Dakika

Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?

16 dakika önce

Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor.

Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor

Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı Sosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor Mezarlıkta bulunan köpek Fındık, forma giyip öğrencilerle derse giriyor

Son Dakika Haberleri
10:46 'Meghan Markle Kate Middleton'ı kıskanıyor!'
10:44 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı
10:02 Dövülerek hastanelik edilen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi
09:25 İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi
08:38 Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 11:03:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]