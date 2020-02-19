Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi? - Son Dakika

Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor