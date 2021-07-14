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TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı - Son Dakika

TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:11
TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan senato, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınadı.

Toplantı öncesi TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, şehitler adına "Kahramanlık türküleri" söyledi.

Rektör Tabakoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un milletin cesareti ve kararlılığı sonucu destansı bir kahramanlığa dönüştüğünü vurgulayan Tabakoğlu, "Yüzlerce yıldan bu yana bizimle, medeniyetimizle ve aziz milletimizle savaşan bir anlayış nasıl ki Balkan Savaşları'nda ve Çanakkale Savaşı'nda geldiyse 15 Temmuz'da da geldi. Bu darbe teşebbüsü tamamıyla uzun süredir düşünülmüş ve tasarlanmış bir aklın girişimiydi. Bizlerin duygularını sömüren kalleşçe bir saldırıydı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin parçalanmaya çalışıldığını anımsatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki bu alçak ve menfur kalkışma girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile harekete geçen aziz milletimiz ve güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildi. Adeta çıplak ellerle bu girişime dur diyen milletimiz, tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen yüce milletimiz, devletinin bekası söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm cihana bir kez daha gösterdi.

15 Temmuz, bir darbe girişiminin ötesinde bu topraklarda oynanan oyunlara ve emperyalist güçlere karşı ülkemizin ve milletimizin çığlığıdır. Daha öncekiler gibi tekrar gelecekler. Çünkü bu topraklarda yaşıyor olmak, Türk olmak, bu dine mensup olmak onlar için yeterli. O yüzden biz bir olalım, birlikte olalım ve hep birlikte hazırlıklı olalım. Ancak bilmeliler ki ihanet nereden gelirse gelsin, biz mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

15 Temmuz Şehitler Yolu'nda saygı yürüyüşü

Senato üyeleri, toplantının ardından Balkan Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda saygı yürüyüşü yapıp şehitler için dua etti.

Ömer Halisdemir anısına yaptırılan çeşmenin önüne kadar yürüyen senato üyeleri, TÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Işık tarafından şehitler adına okunan duaya eşlik etti.

Rektör Tabakoğlu, kendilerine düşen görevin, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bir daha yaşanmaması için uyanık olmak olduğunu belirtti.

TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı

15 Temmuz, Senato, Darbe, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı - Son Dakika


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