TÜ Teknopark, oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlayacak "Portuma" projesini hayata geçirecek - Son Dakika

TÜ Teknopark, oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlayacak "Portuma" projesini hayata geçirecek

01.04.2021 11:09
TÜ Teknopark, oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlayacak

Trakya Üniversitesinden (TÜ), oyun içi reklam alanlarının pazarlanmasını sağlamak amacıyla "Portuma" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ), oyun içi reklam alanlarının pazarlanmasını sağlamak amacıyla "Portuma" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

TÜ'den yapılan açıklamada, araştırma ve sanayi ile iş birliği yetkinliğine önemli ölçüde katkıları olan Teknopark'ın, küresel boyutta attığı büyüme adımlarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

TÜ Teknopark'ın, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi ile yerli ve milli üretim seferberliğine her geçen gün yeni katkılar hazırladığı aktarılan açıklamada, dijital reklamcılık alanında global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Destex Dijital ile dünya ve Türkiye pazarında da bir ilkin gerçekleştirilmeye hazırlanıldığı bildirildi.

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi TÜ Teknopark ve Google Premier Partner Ajansı Destex Digital iş birliğinde hayata geçecek Portuma projesi ile Türkiye ve dünyada oyun sektörü ile reklam sektörünün ilk kez aynı platformda buluşacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜ Teknopark bünyesinde geliştirilecek olan yeni proje, dünya oyun piyasasında bütün oyunların reklam alanlarını kiralayabilen ilk platform olma özelliğini taşıyacak. Portuma, mükemmel oyun deneyimi ile sektörel bazda markalara en doğru tercihi sunmayı amaçlıyor. Kullanıcıların demografik bilgilerine yönelik istatistikler incelenerek markalar için en doğru reklam alanları belirlenebilecek."

Reklam alan firmaların, oyun kullanıcılarının KVKK kapsamında paylaşılabilecek verilerini reklam verenlerle "Portuma" aracılığıyla paylaşabileceği belirtilen açıklamada, "Reklam veren firmalar platformda toplanan istatistikleri, kendi markalarıyla en çok uyuşan oyunu seçip reklam verebilecekler. Proje sayesinde oyun sektöründe dünyada alternatif reklam verenler ile oyun firmalarını bir araya getirebilen inovaktif bir sistem oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın tüm oyun firmaları ekosisteme dahil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, oyun firmalarının oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlamak için TÜ Teknopark'ta yürütülecek olan Portuma projesinin dünyanın tüm oyun firmalarının ekosisteme dahil olup birçok reklam verenden reklam alabileceği bir platform olacağını bildirdi.

Özdemir, oyun konsol firmaları, mobil oyun üreticileri ve bilgisayar oyun üreticilerinin bundan sonraki süreçte oyunlarını hem satıp hem de oyun içi reklam alabileceklerini belirterek, "TÜ Teknopark ile Destex Dijital arasında geliştirilecek olan proje, dünya oyun piyasasında bütün oyunların reklam alanlarını kiralayabilen ilk platform olma özelliğini taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trakya Bölgesi, oyunlar, Milli, Türk, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji TÜ Teknopark, oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlayacak 'Portuma' projesini hayata geçirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor         
10:49
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz         
09:53
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:26:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜ Teknopark, oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlayacak "Portuma" projesini hayata geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei