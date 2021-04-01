TÜ Teknopark, oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlayacak "Portuma" projesini hayata geçirecek - Son Dakika

Trakya Üniversitesinden (TÜ), oyun içi reklam alanlarının pazarlanmasını sağlamak amacıyla "Portuma" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

TÜ'den yapılan açıklamada, araştırma ve sanayi ile iş birliği yetkinliğine önemli ölçüde katkıları olan Teknopark'ın, küresel boyutta attığı büyüme adımlarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

TÜ Teknopark'ın, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi ile yerli ve milli üretim seferberliğine her geçen gün yeni katkılar hazırladığı aktarılan açıklamada, dijital reklamcılık alanında global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Destex Dijital ile dünya ve Türkiye pazarında da bir ilkin gerçekleştirilmeye hazırlanıldığı bildirildi.

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi TÜ Teknopark ve Google Premier Partner Ajansı Destex Digital iş birliğinde hayata geçecek Portuma projesi ile Türkiye ve dünyada oyun sektörü ile reklam sektörünün ilk kez aynı platformda buluşacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜ Teknopark bünyesinde geliştirilecek olan yeni proje, dünya oyun piyasasında bütün oyunların reklam alanlarını kiralayabilen ilk platform olma özelliğini taşıyacak. Portuma, mükemmel oyun deneyimi ile sektörel bazda markalara en doğru tercihi sunmayı amaçlıyor. Kullanıcıların demografik bilgilerine yönelik istatistikler incelenerek markalar için en doğru reklam alanları belirlenebilecek."

Reklam alan firmaların, oyun kullanıcılarının KVKK kapsamında paylaşılabilecek verilerini reklam verenlerle "Portuma" aracılığıyla paylaşabileceği belirtilen açıklamada, "Reklam veren firmalar platformda toplanan istatistikleri, kendi markalarıyla en çok uyuşan oyunu seçip reklam verebilecekler. Proje sayesinde oyun sektöründe dünyada alternatif reklam verenler ile oyun firmalarını bir araya getirebilen inovaktif bir sistem oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın tüm oyun firmaları ekosisteme dahil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, oyun firmalarının oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlamak için TÜ Teknopark'ta yürütülecek olan Portuma projesinin dünyanın tüm oyun firmalarının ekosisteme dahil olup birçok reklam verenden reklam alabileceği bir platform olacağını bildirdi.

Özdemir, oyun konsol firmaları, mobil oyun üreticileri ve bilgisayar oyun üreticilerinin bundan sonraki süreçte oyunlarını hem satıp hem de oyun içi reklam alabileceklerini belirterek, "TÜ Teknopark ile Destex Dijital arasında geliştirilecek olan proje, dünya oyun piyasasında bütün oyunların reklam alanlarını kiralayabilen ilk platform olma özelliğini taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.