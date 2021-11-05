TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata oldu - Son Dakika

Trakya Üniversite (TÜ) Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Filiz Akata atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,fakültede gerçekleşen devir teslim töreninde Akata, görevi Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'den devraldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2016'dan bu yana dekanlık görevini başarıyla yürüten Demir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Demir'den her zaman katkı beklediklerini belirten Tabakoğlu, "Bu üniversite hepimizin üniversitesi. Bizler burada büyüdük, yetiştik ve buradan emekli olacağız. Burası bizim evimiz. Hocamızdan ve değerli birikiminden, bugüne kadar olduğu gibi farklı konu ve görevlerde yararlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akata'yı tebrik eden Tabakoğlu, "Filiz hocamızla yıllardır birlikte çalışıyoruz. Kendisi Kovid-19 sürecinde üniversite olarak ortaya koyduğumuz başarılı performansın da gizli kahramanlarından biri. Kıymetli hocamız 2005-2008 yıllarında da Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmişti. Tecrübesiyle fakültemize ve üniversitemize önemli değerler katacaktır." ifadelerini kullandı.

Akata da, görevini layıkıyla yerine getirmek için aldığı bayrağı ileriye taşımak amacıyla var gücüyle çalışacağını ve üniversitenin başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini kaydetti.

Dekanlık mührünün Akata'ya teslim edilmesinin ardından Demir, "Tıp Fakültesi'nde Neler Yaptık? Neler Yapılmalı?" sunumunu gerçekleştirdi.

Törene, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ahmet Tezel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin katıldı.