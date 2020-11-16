TÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bozer: "Ağrıların ortadan kalkması için 'auriküler kromoterapi' uygun bir yöntem" - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, kronik ağrıların iyileşmesinde uygulanan tedavilerden olan "auriküler kromoterapi" yönteminin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Akupunkturist Dr. Bozer, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği tarafından online düzenlenen "10. Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp e-Kongresi"ne katılarak kronik ağrı tedavileriyle ilgili sunum yaptı.

Auriküler kromoterapi yönteminin akupunktur tedavi uygulamalarından biri olduğunu anlatan Bozer, bu yöntemin kronik ağrıların azalması ve iyileşmesine katkı sağladığını belirtti.

Kronik ağrıları olan hastaların, yaşadıkları sorunun travmalara bağlı olarak gelişebildiğini aktaran Bozer, "Bu rahatsızlıkların tedavisinde bir yöntem olarak auriküler kromoterapi kullanılabilir. Yaşanan travmaların ardından kişilerin hissettiği duygulardan sıyrılarak, ağrıların ortadan kalkması için auriküler kromoterapi uygun bir yöntem." ifadelerini kullandı.

Bozer, uygulanan tedaviyle hastaların travma sonrası yaşadıkları duygu durumlarının hafiflediği ve ağrı şikayetlerinin azaldığını vurguladı.