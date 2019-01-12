Tü Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Spy Cihazı Bağışlandı

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nca Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne SPY Floresans Görüntüleme Sistemi cihazı bağışlandı.

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nca Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne SPY Floresans Görüntüleme Sistemi cihazı bağışlandı.



Vakfın yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, mikrocerrahi uygulamaların gerektiği acil iş yaralanmalarının en iyi şekilde tedavisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.



Cihazın tıb açısından önemli olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:



"SPY cihazı ile uygulanabilen Floresan Görüntü Rehberli Cerrahi, günümüzde dünyada hızla genişleyen bir alan olup, hassas, hatasız ve güvenli cerrahi uygulamalara olanak sağlıyor. Özellikle uzuv kayıplarının ardından gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında bu cihaz önemli başarı elde ediyor. Önceden ölü dokunun seviyelerini beklemek için rengine, ısısına bakıyorduk. Bunun için de yaklaşık bir hafta bekliyorduk. Bu cihaz sayesinde bu süre ortadan kalkıyor. Ameliyat sırasında bile o parçaların hangisinin yaşadığını, hangi damarın beslendiğini tespit edebiliyoruz. Hasta ameliyattan çıkmadan yeniden müdahale etme şansı oluyor. Bu yöntem, cerrahın vizyonunu gerçek zamanlı olarak artıracak ve onları karanlıkta aydınlatan bir fener olacak."



"İleri sağlık hizmeti sunacak"



TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite hastanesinin bölgeye ve Balkanlar'a önemli sağlık hizmeti verdiğini belirterek, "Böyle ileri teknolojilerle donatılmış bir cihazın envanterimize katılmış olması son derece önemli. Bu cihaz, genel cerrahiden organ nakillerine, kalp-damar cerrahisinden ortopedik cerrahiye kadar multidisipliner yaklaşımlarda kullanılacak ve mikrocerrahi operasyonlarının başarılı olup olmadığı ameliyat anında tespit edilebilecek. Bu sistemle, Türkiye'nin ve Balkanlar'ın dört bir yanından gelen hastalarımıza daha ileri sağlık hizmeti sunabilecek ve değerli akademisyenlerimizle öğrencilerimizin araştırma ve çalışmalarına önemli katkılar sağlayabileceğiz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın çok değerli gayeleri ve başardığı çok güzel işler var. İnsan onuruna yakışan bir yaşam sağlamak gibi çok ulvi bir amaca hizmet ediyorlar. İnsanlık adına çok önemli bir gururu yaşattıklarını düşünüyorum. Tüm Vakıf üyelerine en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.



Törene, Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, TÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tezel, TÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Gündeniz Altay, Prof. Dr. Tevfik Aktoz ve Prof. Dr. Enis Uluçam, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Hastane Müdürü Nevzat Üstün, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Erol Benlier ve Dr. Öğr. Üyesi Dağhan Dağdelen katıldı.

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