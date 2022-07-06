TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları hayırseverlerin destekleriyle yenileniyor - Son Dakika
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TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları hayırseverlerin destekleriyle yenileniyor

06.07.2022 11:52
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları hayırseverlerin destekleriyle yenileniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları bağışçıların destekleriyle yenilenmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları bağışçıların destekleriyle yenilenmeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla yenilenen odalar için tabela asma töreni düzenlendi.

Törende, bağışçıların destekleriyle yenilenen 3 odaya isim tabelaları asıldı.

Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, Trakya Üniversitesi Hastanesinde odaların yenilenmesinin hayırseverlerin destekleri ile devam ettiğini belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Taş, "Bu iyilik ve hayır hareketi dalga dalga büyüyor. Odaların yenilenme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Törene, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hastane Başmüdürü Uzm. Ahmet Sezgin ile çalışanlar katıldı.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları hayırseverlerin destekleriyle yenileniyor - Son Dakika

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