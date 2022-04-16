TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri vatandaşları e-Nabız hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
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TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri vatandaşları e-Nabız hakkında bilgilendirdi

16.04.2022 14:08
TÜ Tıp Fakültesi öğrencileri vatandaşları e-Nabız hakkında bilgilendirdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıtan öğrenciler, uygulamanın özelliklerini anlattı.

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammet Fatih Bayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, e-Nabız uygulamasının bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Uygulama sayesinde kişilerin sağlık konusundaki bilgilerini görebildiğini ifade eden Bayhan, şunları kaydetti:

"Amacımız kişisel sağlık sistemi e-Nabız uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirmek. Olabildiğince insana ulaşarak farkındalığı artırmak istiyoruz. e-Nabız uygulamasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor ve tahlil, rapor, reçete ve tanılara kolaylıkla ulaşılabiliyor. Gayet güzel bir platform. Tıp öğrencileri olarak bugün kentin 4 farklı noktasında bilgilendirme çalışması yapıyoruz."

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Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fatih Bayhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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