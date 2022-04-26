TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı akredite edildi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından akredite edildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit ve dernek üyeleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı akreditasyon süreçleriyle ilgili Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nı ziyaret etti.

TÜ Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Murat Çaloğlu tarafından bölüm ve eğitim programları hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nın Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından akredite edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitedeki akademik birimlerin hızla akredite olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kalite süreçlerine önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedefine ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlarda akredite olması en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 2016 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile başlayan ve daha sonra Tıp Fakültesi ile devam eden süreçte 21 birimimiz ulusal ve uluslararası alanda akredite oldular.

Bilim, eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında ana hedefimiz kalitedir. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdürecek ve tüm birimlerimizin akreditasyon alması noktasında hızla ilerlemesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Trakya Üniversitesinin eğitim ve uygulamalardaki kalitesinin tescili olan akreditasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."