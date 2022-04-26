TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı akredite edildi - Son Dakika
Üye Girişi

TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı akredite edildi

26.04.2022 12:05
TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı akredite edildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından akredite edildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından akredite edildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit ve dernek üyeleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı akreditasyon süreçleriyle ilgili Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nı ziyaret etti.

TÜ Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Murat Çaloğlu tarafından bölüm ve eğitim programları hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nın Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından akredite edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitedeki akademik birimlerin hızla akredite olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kalite süreçlerine önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedefine ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlarda akredite olması en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 2016 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile başlayan ve daha sonra Tıp Fakültesi ile devam eden süreçte 21 birimimiz ulusal ve uluslararası alanda akredite oldular.

Bilim, eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında ana hedefimiz kalitedir. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdürecek ve tüm birimlerimizin akreditasyon alması noktasında hızla ilerlemesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Trakya Üniversitesinin eğitim ve uygulamalardaki kalitesinin tescili olan akreditasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek Türk Kızılay Menteşe Şubesi ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi ulaştırdı Türk Kızılay Menteşe Şubesi ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Trakya Bölgesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı akredite edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Mısır'da yeni bir tarihe hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı akredite edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement