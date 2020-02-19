TÜ'ye Kosova'dan teşekkür plaketi verildi - Son Dakika
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TÜ'ye Kosova'dan teşekkür plaketi verildi

7 saat önce

Trakya Üniversitesine (TÜ), Kosova'da yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

TÜ'ye Kosova'dan teşekkür plaketi verildi, System.String[]

Trakya Üniversitesine (TÜ), Kosova'da yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gitti.

Prizren'de, Kosova'da yaşayan TÜ mezunları ile bir araya gelen Tabakoğlu'na, Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi bölgede hayata geçirdiği çalışmalar ve verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Bakan Emili Rexhepi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki en etkili temsilcileri arasında yer alan Trakya Üniversitesinin Kosova'ya çok önemli hizmetler yaptığını belirtti.

TÜ'nin bölgenin en önemli üniversitesi olarak her zaman Kosova halkının yanında olduğunu vurgulayan Rexhepi, şunları kaydetti:

"Bu desteği bugüne kadar eğitimden sağlığa her alanda yoğun bir şekilde hissettik ve bundan güç aldık, almaya da devam ediyoruz. Trakya Üniversitesinden mezun olan birçok öğrencimiz bugün Kosova'da gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çok önemli görevler üstlenmiş durumda. Trakya Üniversitesi aynı zamanda, birçok vatandaşımızı hastanesine kabul ederek, verdiği hizmetlerle sağlığına kavuşturdu. Genç Kosova Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı güçle, emin adımlarla yoluna devam edecek. Bu gücü ve desteği bize her zaman hissettiren Trakya Üniversitesine ve değerli Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Kosova Cumhuriyeti ve Kosova halkı adına gönülden teşekkür ediyor, bu teşekkürün bir nişanesi olarak, bu plaketi takdim etmekten mutluluk duyuyoruz. Dost ve kardeş bu iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek artması en büyük dileğimiz."

Rektör Tabakoğlu ise Kosova'nın TÜ için her zaman çok farklı bir anlamı olduğunu belirterek Kosova'dan yaklaşık 500 öğrencinin üniversitelerinin farklı bölümlerinde eğitim gördüğünü belirtti.

Bugüne kadar üniversitelerinden mezun 337 Kosovalı öğrencinin kendi ülkelerinde, çok önemli pozisyonlarda görev yaptığını vurgulayan Tabakoğlu, Rexhepi'ye plaket dolayısıyla teşekkür etti.

Trakya Bölgesi, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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