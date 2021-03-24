Sosyal medyada influencer olarak markaların tanıtımını yapan Tuana Yücel, "Influencer olmak sorumluluk isteyen bir iş. Çünkü tanıtımlarınız takipçileriniz tarafından beğenilmezse bunun sorumluluğu size ait oluyor" dedi.

Geleceğin dijitalde olduğunu önceden gördüm

Boğaziçi mezunu olan Tuana Yücel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sadece ürün ve marka tanıtımları değil sosyal mesajlar içeren paylaşımlara da yer verdiği hesabının 237 binden fazla takipçisi var. Geleceği gören ve girişimcilik ruhuyla hareket edebilen öngörü sahibi bir genç kadın olmanın avantajlarını şimdi yaşadığını belirten Yücel," Zamanında geleceğin dijitalde olduğunu görüp, özellikle Instagram hesabıma önem verdim. 237 bin takipçiyle azımsanmayacak bir takipçi sayısına sahibim. Türk markalarıyla yaptığım işbirlikleri yanı sıra artık global markalardan da teklifler alıyorum ve bu beni gururlandırıyor. Bu sayede güzel markalar ve kaliteli ürünlerin tanıtımını yapabiliyorum. Influencer olmanın yanında kendime ait iki farklı markamın da oluşu marka tarafındaki beklentileri de görmemde bana oldukça fayda sağlıyor. Genç girişimcilere tavsiyem sosyal medyanın bu kadar önem kazandığı bir dönemde bunu fırsat bilip markalarını büyütmede sosyal medya gücünden olabildiğince faydalansınlar" Şeklinde konuştu.

Micro Influencerlar global markalar tarafından daha çok tercih ediliyor

Özellikle global markaların mikro Influencer denilen 1000 ve 10.000/50.000 arasındaki takipçi sayısına ulaşan hesaplarla marka tanıtımlarında çalışmak için iletişime geçmeye başladığına dikkat çeken Tuana Yücel şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar hep on binlerce takipçisi olan makro influencerlar markalar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyordu. Ancak mikro influencer dediğimiz daha az takipçisi olan kişiler son dönemde çok daha önem kazandı. Hem daha az bütçelerle hem de daha etkili olabilen bu tanıtım faaliyetleri çok daha samimi ve reklam kokmayan paylaşımlar şeklinde yapılıyor. Mikro influencerlar takipçileriyle daha fazla iletişimde olduğu gibi aynı zamanda daha niş konulara da yönelebiliyor. Bu nedenle de etkileşim oranları oldukça yüksek. Gençler ve bu işi yapabileceğine inananlar bu işten güzel kazanımlara sahip olabilir. O nedenle sosyal medyaya daha fazla önem ve ağırlık vermek gerekir." - OSMANİYE