Tuana Yücel: "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli" - Son Dakika

Tuana Yücel: "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli"

21.03.2021 16:30
Tuana Yücel:

Sosyal medya platformu Instagram'da moda paylaşımları yapan Tuana Yücel, ürettiği içeriklerde takipçilerinin taleplerini dikkate aldığını ifade etti.

Sosyal medya platformu Instagram'da moda paylaşımları yapan Tuana Yücel, ürettiği içeriklerde takipçilerinin taleplerini dikkate aldığını ifade etti. Ürettiği içeriklerle takipçilerine yararlı bilgiler paylaştığını kaydeden Yücel, "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli" dedi.

Girişimcilik yönünün paylaştığı içeriklerine ve yaptığı iş birliklerine yansıdığını belirten Yücel, bu alanda fark oluşturmak istediğini kaydetti. Sosyal medyanın doğru kullanımına da değinen Yücel, "Instagram'da paylaştığım gönderilerim binlerce kişi tarafından beğeniliyor. Sosyal medya eskiden sadece eğlence amaçlıydı. Ancak bu platformlar amacında kullanılırsa kişilere büyük fayda sağlıyor. Artık günlük haberleri dahi sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Sosyal medyada büyük kitlelere hitap eden kişilerin yaptıkları paylaşımlarda ve işbirliklerinde seçici olması önemli. Çünkü uzun vadede güven, kısa vadeli kazançlardan çok daha önemli" dedi.

"Artık influencer diye bir meslek var"

Moda ile yakından ilgilendiğini kaydeden Tuana Yücel, markalarla yaptığı işbirliklerinde influence ettiği ürünlere çok dikkat edildiğini belirtti. Deneyimlediği ve memnun kaldığı ürünleri paylaştığını söyleyen Yücel, "Sosyal medya içerik ürettiğim bir platformken, aynı zamanda para da kazandığım bir alan haline geldi. Artık influencer diye bir meslek var. Ben de ürettiğim içeriklerle takipçilerime yararlı bilgiler paylaşıyorum. Takipçilerimin taleplerini çok fazla dikkate alıyorum. Hatta pandemi öncesinde sık sık takipçi buluşmaları yaparak, her hafta onlarla yüz yüze tanışma fırsatı elde ettim. Şimdi ise görüntülü konuşmalarla görüşmelerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Tuana Yücel, yakın zamanda gerçekleştireceği bir projesi olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığım projemi pandemi nedeniyle bir süre ertelemiştim. Artık yasakların da kontrollü olarak kaldırıldığı bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyorum "diye konuştu. - NEVŞEHİR

Tuana Yücel: Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli

Girişimcilik, Instagram, Medya, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuana Yücel: 'Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli' - Son Dakika


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