Son Dakika Haberleri: Tüb 14. Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

Tüb 14. Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

53 dakika önce

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 14. Üst Kurul Toplantısı, Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) yapıldı.

Tüb 14. Üst Kurul Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 14. Üst Kurul Toplantısı, Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) yapıldı.

KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, KLÜ Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen programa, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve TÜB dönem sekreteri Dr. Öğr. üyesi Ali İhsan Meşe ve alt grup çalışmasında yer alan akademik ve idari personel katıldı.

TÜB Dönem Başkanı Tabakoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 13. alt kurul toplantısında alınan kararlar ve kararlara ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, TÜB iş birliği çalışmaları kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılacak etkinlikler belirlenerek takvim oluşturulurken, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Tıp Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon Toplantısı'nın düzenlenmesi, kamu üniversite sanayi iş birliği portalı, engelsiz birim alt çalışma grubu kurulmasına, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın ve Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ekibinin birliğe üye üniversitelerde konser vermesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı

Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:20:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüb 14. Üst Kurul Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]