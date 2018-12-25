Tüb 14. Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

Trakya
Üniversiteler Birliği (TÜB) 14. Üst Kurul Toplantısı, Kırklareli
Üniversitesi'nde (KLÜ) yapıldı.
KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, KLÜ Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen programa, Trakya Üniversitesi
Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
, Bandırma
Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir
, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve TÜB dönem sekreteri Dr. Öğr. üyesi Ali İhsan Meşe ve alt grup çalışmasında yer alan akademik ve idari personel katıldı.
TÜB Dönem Başkanı Tabakoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 13. alt kurul toplantısında alınan kararlar ve kararlara ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
Toplantıda, TÜB iş birliği çalışmaları kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılacak etkinlikler belirlenerek takvim oluşturulurken, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Tıp Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon Toplantısı'nın düzenlenmesi, kamu üniversite sanayi iş birliği portalı, engelsiz birim alt çalışma grubu kurulmasına, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın ve Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ekibinin birliğe üye üniversitelerde konser vermesine karar verildi.