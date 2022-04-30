TÜB'ün "1. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
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TÜB'ün "1. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı" yapıldı

30.04.2022 10:11
TÜB'ün "1. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı" yapıldı

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından "1. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından "1. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜB'ün 10. yıl etkinlikleri kapsamında Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen çalıştayda konuşan TÜB Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerin bilgi üretme ve yaymanın dışında toplumla ilişki içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Şengörür, birlik olarak üye üniversitelerin rektörlerinin de kararlılığıyla Sosyal Sorumluluk Alt Çalışma Grubu'nu sosyal sorumluluk çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmek amacıyla kurduklarını kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da insan ile birlikte tüm cansız varlıklar, hayvanlar, bitkiler, doğa, çevre ve bütün yaratılmışlara saygı duymanın bir gereklilik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan ve koruyan bir anlayıştan geliyoruz. Dolayısıyla ne kadar canlı veya cansız varlık varsa onlarla ilgili yapılacak çalışmalar sosyal hizmetin kapsamına girer. Her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk alanında da birlikte hareket eden Trakya Üniversiteler Birliği'nin bu amaç ve hedef doğrultusunda düzenlediği toplantıyı oldukça anlamlı ve değerli buluyorum. Bu kıymetli organizasyonu düzenleyen TÜB'e de teşekkür ediyorum."

Çalıştaya katılan üniversitelerin temsilcileri de sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştaya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bülent Eker, Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atalay, Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin rektör yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.

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Bülent Şengörür, Trakya Bölgesi, Üniversiteler, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜB'ün '1. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika


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