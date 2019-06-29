Son Dakika Haberleri: TÜBA 55. Genel Kurulu
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜBA 55. Genel Kurulu

1 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok.

TÜBA 55. Genel Kurulu, System.String[]
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız." dedi.
Şeker, TÜBA 55. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında, bilim insalarını ulusal anlamda kurumsal olarak temsil etmeye çalıştıklarını, uluslararası alanda ise sıkı iş birlikleriyle faaliyet göstermeye gayret edeceklerini söyledi.
Akademinin kuruluş sürecine ve ilkelerine değinen Şeker, Türkiye'yi daha müreffeh seviyeye çıkarmak için bilim ahlakıyla paydaş kuruluşlarla iş birliği yapmak durumunda olduklarını vurguladı. Şeker, "Bunun uluslararası ayağını da şekillendirmeliyiz. Türk diasporasının temsilcilerini Akademiye kazandırmak ve üst düzeyde onlardan istifade etmek ve ülkenin öncelikli projelerine desteklerini artırmak için ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler yürüteceğiz." diye konuştu.
Şeker, Türkiye'nin acımasız bir rekabetin ortasında yer aldığının altını çizerek şunları kaydetti:
"Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız."
Başkanın konuşmasının ardından, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen "TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat" adına bir anma konuşması yaptı. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu ise "Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" temalı konferans verdi.
Konferansın ardından Genel Kurul basına kapalı devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Muzaffer Şeker, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜBA 55. Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]