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Son Dakika Güncel TÜBA Asosiye Üyesi ADÜ'de konferans verdi

TÜBA Asosiye Üyesi ADÜ'de konferans verdi

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen TÜBA Asosiye Üyesi Doç. Dr.

TÜBA Asosiye Üyesi ADÜ'de konferans verdi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen TÜBA Asosiye Üyesi Doç. Dr. Önder Metin'in konuşmacı olarak katıldığı 'Küresel Enerji Sorunlarına Yönelik Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri için Nanokatalizörler' konulu konferans, AİSYEM Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Ocak 2018'den bu yana ülkemizin Anorganik Kimya alanında IUPAC ulusal temsilcisi olan Doç. Dr. Önder Metin, nanopartiküllerin kontrollü sentezi ve nanokataliz uygulamaları hakkında bilgiler verdi.


Yeşil kimya çerçevesinde yeni katalitik organik sentez metotlarının geliştirilmesi, hidrojen depolama, elektrokataliz, yakıt pilleri ve şarj edilebilir lityum bataryaları kapsamındaki çalışmalarını da aktaran Önder Metin'e, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Aktaş Uygun tarafından teşekkür belgesi verildi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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