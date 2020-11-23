TÜBA "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu"nu yayımladı - Son Dakika

TÜBA "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu"nu yayımladı

23.11.2020 11:03
TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemi artan bağışıklık sistemi, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişki konusunda hazırladığı "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu"nu yayımladı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemi artan bağışıklık sistemi, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişki konusunda hazırladığı "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu"nu yayımladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, akademinin Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun hazırladığı raporda, bağışıklık sistemindeki hücrelerin en iyi şekilde çalışması için yeterli ve dengeli beslenmenin şart olduğu belirtiliyor. Raporda, en iyi immünolojik sonuçlar için beslenmede bazı kriterler de öneriliyor.

Günlük enerji gereksiniminin yüzde 45-60'ının karbonhidratlardan, yüzde 20-35'inin yağlardan ve yüzde 10-20'sinin proteinlerden gelmesi gerektiğine değinilen raporda, karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllar, kurubaklagiller, sebze ve meyvelerin tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Protein alımının en az yüzde 50'sinin biyolojik değeri yüksek olan hayvansal kaynaklı proteinlerden sağlanması gerektiğine işaret edilen raporda, günlük alınması gereken yağların çeşitlerine ilişkin detaylar da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kovid-19 ile ilişkili olarak bağışıklık, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişkinin önemli bir gündem olduğunu belirterek, "Salgından korunmak için dengeli ve yeterli beslenme, kaliteli uyku, egzersiz ve stresten korunma, immün sistemin güçlendirilmesi için temel unsurlar. Tam da bu noktada salgın, dengeli beslenmenin ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vitamin ve mineraller gibi mikro besin ögelerinin hastalıklara karşı direnci artırdığı ve inflamatuar yanıtı olumlu yönde etkileyerek immün yanıtın düzenlenmesinde önemli rol oynadığına da işaret eden Şeker, "Örneğin bireylerde vitamin D ve çinko durumunun iyi kontrol altında olmasının Kovid-19 tedavisinin başarısında önemli katkısı olduğu da kanıtlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA 'Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu'nu yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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