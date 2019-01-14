Son Dakika Haberleri: Tüba Başkanı Acar'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tüba Başkanı Acar'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın annesi Sevim Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

Tüba Başkanı Acar'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın annesi Sevim Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden Acar'ın annesi Sevim Acar'ın cenazesi Taşköprü ilçesine getirildi.

Taşköprü Merkez Taş Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acar, Aşağı Emerce köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Ahmet Cevat Acar ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Hanönü Kaymakamı ve Taşköprü Kaymakam Vekili Hasan Doğan, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Taşköprü, Ahmet Cevat, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 19:01:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüba Başkanı Acar'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]