Tüba Başkanı Acar'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat
Acar'ın annesi Sevim Acar'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Kastamonu
Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden Acar'ın annesi Sevim Acar'ın cenazesi Taşköprü
ilçesine getirildi.
Taşköprü Merkez
Taş Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acar, Aşağı Emerce köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Ahmet Cevat Acar ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz
, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
, Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
, Hanönü
Kaymakamı ve Taşköprü Kaymakam Vekili Hasan Doğan
, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar
ve vatandaşlar katıldı.