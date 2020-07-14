TÜBA Başkanı Şeker'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk milletinin, devletine ve iradesine sahip çıkarak 15 Temmuz 2016'da yaşanılan hain darbe girişimine "dur" dediğini belirtti.

Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu'nun geçmişten bugüne birçok ihanet gördüğüne işaret eden Şeker, son dönemde Türkiye'nin ekonomik operasyonlardan sokak olaylarına, terör saldırılarından uluslararası yaptırımlara kadar birçok saldırıya maruz kaldığına dikkati çekti.

Şeker, bu saldırıların her seferinde millet olmanın gücüyle toplumsal tarihi bilinçle bertaraf edildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Ülkemizin bağımsızlığına göz dikenlerin her dönemde kullandıkları, kandırdıkları maşaları ve taşeronları maalesef olmuştur. 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain darbe girişimi, bu saldırıların askeri nitelik kazanarak silahlı müdahaleye dönmüş şeklidir. Fakat milletimiz, devletine ve iradesine sahip çıkarak hain darbe girişimine 'dur' demiştir."

Şeker, şehitlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.