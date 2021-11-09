TÜBA Başkanı Şeker, Trabzon Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, beşeri sermaye diye tanımladıkları öğrencileri gerek lisansta gerek lisansüstü eğitimlerde sağlıklı yönlendirmenin hocalar için bir görev olduğunu söyledi.

Şeker, Trabzon Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "Yükseköğretimdeki Gelişmeler, Fırsatlar ve Riskler" konulu ders verdi.

TÜBA'nın çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi aktaran Şeker, kendi kariyer yolculuğunu da çeşitli örneklerle anlattı.

Şeker, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, "Kendi tercihlerimizle gelmiş olduğumuz yükseköğretim kurumlarında bizlere sağlanan imkanlarla, hocalarımızın gayretleriyle bir eğitim öğretim dönemi yaşıyoruz. Bu eğitim-öğretim döneminin sonunda sağladığı fırsatları ve bu fırsatlarla beraber zamanı iyi değerlendirmediğimiz takdirde bizler için riskler bulunmaktadır." dedi.

Güncel ve stratejik seçimlerin mutlaka bir gün kişinin işine yarayacağını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bizlerin elimizdeki beşeri sermaye diye tanımlamış olduğumuz öğrencilerimizi gerek lisansta gerek lisansüstü eğitimlerde sağlıklı yönlendirmek hocalarımız için bir görevdir. Bu gençlerimize, çocuklarımıza ülkenin geleceği için doğru alanları, doğru çalışma konularını ve nitelikli bilgiyi yüklemek zorundayız. Bunu yapamadığımız takdirde yükseköğretimde patinaj yapmaya devam ederiz. Türkiye'nin yükseköğretimi çok kalitesiz değil ama hatalarımız var. Kaliteli olan birimlerimiz var. Kötü yönlendirilen programlarımız var. Geçmiş dönemde yapılan planlama hatalarından kaynaklı şu anda yaşadığımız bazı programlarda sıkıntılarımız var."

Şeker, Türkiye'deki yükseköğretimin çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kadar hızlı çoğalma, yanında bir sürü sorunlar getiriyor ama geçmiş dönemdeki ülkemiz nüfusuna ve coğrafyasına oranla dengesiz üniversite altyapısı başka türlü de olamazdı diye düşünüyorum. Geçmiş dönemde birileri üniversiteyi sadece 3 büyük şehre veya bilemediğiniz 5 şehre topladı, şimdi de aşırı ve hızlı bir şekilde Türkiye'nin her yerine üniversite serpiştirmiş olduk. Bu üniversiteler belli bir adaptasyon ve yükselme trendinden sonra daha başarılı hale gelecek ama bu süreci ve sıkıntıları yaşamak durumundayız, yaşıyoruz. Çünkü öğretim üyeleri olarak bizler bu kadar hızlı büyümeye kolay adapte olamıyoruz. Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitime ayırdığımız zaman diliminin kaliteye yansıması anlamında ciddi sıkıntılar var."

Türkiye'de iş beğenmeme ve işten tatmin olmama gibi bir sürecin de yaşandığının altını çizen Şeker, "İş olarak hangi işi yapıyorsak öğrencilikte dahil olmak üzere severek ve isteyerek yapmadığımız sürece hem kendimize eziyet etmiş oluruz hem de başkalarına eziyet yapmış oluyoruz. O yüzden iş beğenmeme konusunda toplumda ciddi bir problematik bir yaklaşım söz konusu. Kişiler iş tercihlerini, kendilerinin hak ettikleri eğitim ve taleplere göre sorgulayarak yürütmek zorundalar." diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu da yeni eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise üniversitenin 11 bin 500 civarında öğrencisi ve 500'ü aşkın akademik personeliyle evrensel bir bilim yuvası olduğunu dile getirdi.

Rektör Aşıkkutlu, Şeker'e ve üniversitenin de mezunu olan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye hediye takdim etti.

Aşıkkutlu, kampta bulunan Sürmeneli'nin hediyesini, annesi Songül Sürmeneli'ye teslim etti.

Etkinlik, müzik dinletisinin ardından sona erdi.