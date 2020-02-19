TÜBA Başkanı Şeker: Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı - Son Dakika

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, " Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi, TÜBA ve Afyonkarahisar Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ (AFJET) tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli düzenlendi. Programa TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Panelde konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, jeotermal konusunu konuşmak için özellikle Afyonkarahisar'ı seçtiklerini söyledi. Şehirde sağlıktan tarıma, sanayiden turizme kadar çok geniş bir yelpazede jeotermal kaynakların kullanıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin eskisi gibi enerji açığının söz konusu olmadığına işaret etti. Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Afyonkarahisar jeotermalde örnek gösterilen ve sistemi entegre olarak kurgulayıp geri dönüşümü ve çevreyi düşünerek hareket eden, ülkemize ve dünyaya örnek gösterilecek bir uygulama içerisinde. O yüzden jeotermal konusunu konuşmak için ülkemizdeki en güzel yer Afyonkarahisar olur" dedi.

ENERJİ AÇIĞI KALMADI

Afyonkarahisar'ın sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, kadar çok geniş bir yelpazede lokomotif bir görev yürüten jeotermal kaynağının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şeker, şunları kaydetti:

"Jeotermalden daha iyi, daha uzun süreli nasıl istifade edebiliriz? Sürdürülebilirlik anlamında neler yapabiliriz? Bunları konuşmuş olacağız. Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız. Bunların her biri birbirini tetikleyen, birbirini destekleyen ve birbirini etkileyen unsurlar ki el birliğiyle bizler de stratejik planda yer alan, Türkiye'nin öncelikli Ar-Ge alanları içerisinde bulunan bu enerji paydasında çalışma grubumuzla rüzgardan nükleere, güneşten doğalgaza, jeotermalden kömüre kadar tüm kaynaklarımızı multidisipliner bakışla hibrit enerjiyle yeni bio-enerji kaynaklarıyla daha iyi, daha verimli ve daha ucuz nasıl yapabileceğimizin peşindeyiz."

'JEOTERMAL ENERJİYİ BOŞA HARCAMIYORUZ'