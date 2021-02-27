Tuba Büyüküstün bambaşka bir kimliğe büründü! İşte yeni hali

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ARTAN HIRSIZLIK OLAYLARI SONRASI HAREKETE GEÇMİŞTİ

2019 yılında Paris'in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirerek gündeme gelmişti.

Büyüküstün, daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes aldı.



