Tuba Büyüküstün: Biliyorum bana as¸kı yakıs¸tırıyorsunuz

Takipçilerinden gelen yorumlar karşısında sessiz kalamayan Bu¨yu¨ku¨stu¨n, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Biliyorum bana as¸kı yakıs¸tırıyorsunuz. Adına ilis¸ki diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor, beni de yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilis¸ki yas¸ıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi go¨zlerimin ic¸ine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. O¨nce kendi ruhuma dokunmalı, as¸kın kendisi olmalıyım.