Tuba Büyüküstün: Biliyorum bana as¸kı yakıs¸tırıyorsunuz
27.11.2020 17:37
Takipçilerinden gelen yorumlar karşısında sessiz kalamayan Bu¨yu¨ku¨stu¨n, sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Biliyorum bana as¸kı yakıs¸tırıyorsunuz. Adına ilis¸ki diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor, beni de yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilis¸ki yas¸ıyorum.
Takipçilerinden gelen yorumlar karşısında sessiz kalamayan Bu¨yu¨ku¨stu¨n, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
Biliyorum bana as¸kı yakıs¸tırıyorsunuz. Adına ilis¸ki diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor, beni de yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilis¸ki yas¸ıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi go¨zlerimin ic¸ine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. O¨nce kendi ruhuma dokunmalı, as¸kın kendisi olmalıyım.
Son Dakika TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar