Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nda başrol oynayan Tuba Büyüküstün, dizinin final yapmasının ardından Muğla'dan İstanbul'a döndü. İşlerini hallettikten sonra yeniden Bodrum'a giden oyuncu, tek başına Yalıçiftlik'teki bir otelde görüntülendi.

HEM SENARYO OKUDU HEM DE FOTOĞRAF ÇEKTİ

Ayağında bot ve sırtında ceketiyle sahile gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Botlarını ve çoraplarını çıkararak, gölgede uzanan Tuba Büyüküstün yeni projesi için senaryo okudu. Ara ara senaryo okuyan oyuncu, telefonunu da elinden bırakmayarak birçok kez fotoğraf çekti. Etrafında kimse olmayan Büyüküstün, fotoğraf çekmek için adeta şekilde şekle girdi.