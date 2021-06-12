Tuba Büyüküstün-Erdinç Çatak cephesinde yaşananların perde arkası

Son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol alan Tuba Büyüküstün, bir süredir özel hayatıyla gündeme geldi.

Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Büyüküstün ve Çatak'ın geçtiğimiz aylarda Bodrum'da el ele yürüdükleri esnada çekilmiş fotoğrafına Gossippasta ulaştı.

İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORLAR

Snob Magazin'in haberine göre; Tuba Büyüküstün ile Erdinç Çatak kısa süreli birliktelik yaşadı. Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Çatak'tan ayrıldı.

Bir süredir araları açık olan Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak'ın ilişkilerini gözden geçirme aşamasında oldukları ve bu yüzden ayrıldıkları öne sürüldü.

Büyüküstün ve Çatak'ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi sürdürmeleri de bu iddiayı doğruluyor.

BİRLİKTE TATİL YAPTILAR

Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaşmışlardı.