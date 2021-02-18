Tuba Büyüküstün harekete geçti! Paris'te 'Arsen Lüpen' önlemi - Son Dakika

Tuba Büyüküstün harekete geçti! Paris'te 'Arsen Lüpen' önlemi

18.02.2021 01:45
Tuba Büyüküstün harekete geçti! Paris'te 'Arsen Lüpen' önlemi, System.String[]

Meşhur Fransız kurgu karakter Arsen Lüpen'i bilirsiniz; hatta şimdilerin "Lupin" isimli çok izlenen diziye de ilham olmuştur.

Meşhur Fransız kurgu karakter Arsen Lüpen'i bilirsiniz; hatta şimdilerin "Lupin" isimli çok izlenen diziye de ilham olmuştur.

Paris'teki tüm hırsızlar Arsen Lüpen'e benzer mi bilmiyorum ama Tuba Büyüküstün'ü korkutmuşlar belli ki!

2019 yılında Paris'in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar vermiş. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes almış.

Paris'i çok seven güzel oyuncu, 2011 yılında ikiz kızlarının babası Onur Saylak'la orada evlenmişti.

Sık sık Paris'e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, sonunda şehirden ev alarak hayalini gerçekleştirmişti.

Ailesiyle tanıştırdı

Süzer Holding Başkan Yardımcısı Baran Süzer'in İsrailli top model Nibar Madar ile birlikte olduğunu ekim ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Bu ilişki, İsrail basınının büyük ilgisini çekmiş, gazeteler çifti manşetlerine taşımıştı.

İş seyahatleri dışında tüm zamanını Türkiye'de geçiren Nibar Madar'la çok mutlu olan Baran Süzer, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırarak ilişkisinde ilk ciddi adımı da attı. Madar'la kahvaltıda bir araya gelen aileye, Baran Süzer'in ikiz kardeşi Serhan Süzer de eşlik etti.

İsviçre'de iyileşti

Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, iki kere üst üste Covid'e yakalanmış ve ikincisinde uzun süre iyileşememişti. Meğer hastalık zorlu bir zatürreye dönüşerek Benardete'yi hayli yormuş

.

Gördüğü zatürre tedavisinin ardından İsviçre'ye giden cemiyetin ünlü ismi, özel bir kliniğe yatarak ikinci kez tedavi olmuş.

Sanatoryumları ve temiz dağ havasıyla meşhur olan İsviçre'de zatürre tedavisi veren birçok özel klinik var. Rezzan Benardete de tavsiye üzerine o kliniklerden birini tercih etmiş. Tamamen iyileşerek İstanbul'a dönen Benardete'ye ben de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rezzan Benardete

'Maske'ye bir de sanat gözünden bakın

Contemporary İstanbul Vakfı'nın sergi mekanı Cocoon, Baksı Müzesi'nin "Maske/Çağrışımlar" sergisine ev sahipliği yapıyor. Aralarında Özlem Süer, Simay Bülbül ve Hatice Gökçe'nin de olduğu 20 sanatçı ve tasarımcının eserlerinin yer aldığı "Maske/Çağrışımlar" sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluşuyor.

Prof. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım'ın bulunduğu sanat kurulunun şekillendirdiği sergi, dünyanın içinde bulunduğu kaotik ortamı ele alarak, sanatseverleri farklı bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

İnsanlığın pandemi ile paniğe ve umutsuzluğa kapıldığı bugünlerde sanatçılar, korunmanın temel unsuru olan maskeyi farklı bir pencereden gösteriyor.

Hüsamettin Koçan - Ali Güreli

Tuba Büyüküstün harekete geçti! Paris'te 'Arsen Lüpen' önlemi

Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, İsviçre, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün harekete geçti! Paris'te 'Arsen Lüpen' önlemi - Son Dakika Magazin


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