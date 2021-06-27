Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak. İkili, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki Balıkçı Abdullah'ta buluştukları ortaya çıktı.

Şarkıcı ve oyuncunun, samimi oldukları iddia edildi. Baş başa yemek yiyen Büyüküstün ve Boz'un daha sonra tekneyle açılmaları ise kafaları karıştırdı. İkilinin erken saatte mekandan ayrılıp, baş başa tekne keyfi yapması, "Aralarında aşk mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Büyüküstün, mekan çıkışında sahil kenarında çektiği video'yu Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, daha sonra teknedeyken ise Boğaz manzaralı video'yu yayınlaması dikkat çekerek, Boz'la buluşmalarını ortaya çıkarmış oldu.

Büyüküstün, evlilik yolunda Umut Evirgen'den geçtiğimiz sene ayrılırken, Boz ise yine evliliğin eşiğinde olduğu Aslı Enver'le ilişkisine nokta koymuştu.