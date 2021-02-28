Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu

Tuba Büyüküstün, 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol gereği özel makyajla çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüşerek herkesi şaşırttı.

3 SAAT MAKYAJ YAPILDI

Dizinin başrol oyuncusu Büyüküstün'ü Harley Quinn'e benzetmek için ekip 3 saatlik bir makyaj çalışması yaptı. Büyüküstün'ün bu değişimi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi.

GÖZLERİNDEN TANIDILAR

Yapılan yorumlarda kullanıcılar güzel oyuncuyu ilk görüşte tanıyamadıklarını, daha sonra ise gözlerinden tanıdıklarını belirtti.