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TÜBA, "Cengiz Han ve Mirası" kitabını yayımladı - Son Dakika

TÜBA, "Cengiz Han ve Mirası" kitabını yayımladı

15.09.2021 15:46
TÜBA,

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiği bilim diplomasisi çerçevesinde ortak yürütülen çalışmaların ardından "Bilim Düşün Serisi"nin yeni kitabı "Cengiz Han ve Mirası"nı kamuoyuna sundu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiği bilim diplomasisi çerçevesinde ortak yürütülen çalışmaların ardından "Bilim Düşün Serisi"nin yeni kitabı "Cengiz Han ve Mirası"nı kamuoyuna sundu.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Cem Korkut ve Dr. Mürsel Doğrul yaptı, danışma kurulunda TÜBA şeref üyeleri Prof. Dr. İsenbike Togan ile Prof. Dr. Selçuk Esenbel ile TÜBA asli üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen yer aldı.

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan'ın ziyaretiyle başlayan bilim diplomasisi süreci Cengiz Han temalı ortak bilimsel çalışma programıyla devam etti.

Bu doğrultuda TÜBA'nın koordinatörlüğünde düzenlenen çevrim içi toplantı ve devamında gerçekleştirilen Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı, farklı üniversitelerden ve Topkapı Sarayı'ndan Cengiz Han ve Moğolistan konusunda çalışmaları olan bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla yapıldı.

Bu süreçte Cengiz Han ve Moğolistan tarihi konusunda mevcut belgeler ve kültürel eserler listelenip derlendi. Literatür taramasının ardından öne çıkan başlıkların ele alındığı Cengiz Han ve Mirası başlıklı sempozyum Eylül 2020'de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, eserin bilimsel iş birliği süreçlerinin sonunda alanında uzman bilim insanları ve araştırmacıların metinleriyle hazırlandığını bildirdi.

Multidisipliner bir yaklaşımla 17 bölümde Cengiz Han'ın ve mirasının çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele alındığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze Moğol tarihinin Anadolu'ya etkileri de dahil olmak üzere birçok tarihi, sosyokültürel ve yoğun emek mahsulü bilimsel çalışmaların yer aldığı bu eser, karanlıkta kalmış pek çok noktayı aydınlatıyor. Öyle ki Türk tarihinin önemli simalarından Cengiz Han, bilimsel anlamda, tarihi veriler üzerinden ve sağlıklı bilgi temelinde objektif değerlendirilerek okura aktarıldı."

Kitapta öne çıkan bulgulara da değinen Şeker, "Birçok coğrafyada yerleşik düzene geçmiş olan bir ülkenin çocukları olarak hazinemiz, mirasımız oldukça büyük. Bu farkındalıkla TÜBA olarak tarihi mirasımızın bilim temelli ve araştırmalara dayalı olarak günümüze aktarılmasını hayati buluyoruz. Cengiz Han ve Moğolları birçok yönden ele alan 'Cengiz Han ve Mirası' isimli bu eserin de bu tür bir anlayışla derlendiğini belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eseri ortaya koyan yazarlar ile katkılarını esirgemeyenlere teşekkür etti.

TÜBA, Cengiz Han ve Mirası kitabını yayımladı

Moğolistan, Cengiz Han, Ankara, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA, 'Cengiz Han ve Mirası' kitabını yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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