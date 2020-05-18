TÜBA'dan bayram hediyesi "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati" - Son Dakika

TÜBA'dan bayram hediyesi "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Muzaffer Şeker, Prof. Andreas Tietze'nin "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati"nın (TETTL) toplam 10 cilt olmak üzere Türkçe'ye kazandırıldığını bildirdi.

TÜBA'dan bayram hediyesi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Muzaffer Şeker, Prof. Andreas Tietze'nin "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati"nın (TETTL) toplam 10 cilt olmak üzere Türkçe'ye kazandırıldığını bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, TÜBA'nın, Tietze'nin "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati"nin tüm ciltlerini tamamlayıp yayımlayarak, Türkiye Türkçesi'nin yaklaşık 700 yıllık dönemini aydınlatan eseri kaybolmaktan kurtardığını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla, hem Türkiye'de hem de Viyana Büyükelçiliği ev sahipliğinde Avusturya'da uluslararası düzeyde tanıtım toplantıları yapmayı planladıklarını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşul ve tedbirleri nedeniyle programın ileri tarihe ertelendiğini aktaran Şeker, Lugatin bilim dünyasına kazandırılması konusundaki bağış, iş birliği ve katkıları için Tietze ve ailesi ile emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Şeker, tüm ciltlerin yayımlandığı tarihlerle eş zamanlı olarak üniversiteler ve kurumların kütüphaneleriyle paylaşıldığını vurgulayarak, eserin satışının ise TÜBA ağ sayfası üzerinden gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Diğer yandan esere dijital ortamda da ulaşılabilmesi için TÜBA tarafından gerekli çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Muzaffer Şeker, Avusturya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 05:16 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA'dan bayram hediyesi 'Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati' - Son Dakika Ekonomi

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