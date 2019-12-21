TÜBA'dan öğretmenlere "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBA'dan öğretmenlere 'Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu' - Son Dakika Ekonomi

TÜBA'dan öğretmenlere "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu"

6 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu düzenleyecek.

TÜBA'dan öğretmenlere

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu düzenleyecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin, fizik, kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi, tarih ve Türk dili edebiyatı alanlarında öğrenciyle çok daha etkin iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirme amacıyla düzenlenen kurs, 27-31 Ocak 2020'de Mersin Üniversitesi'nde verilecek.

TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu üyeleri, TÜBA üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı ödül sahiplerinin de aralarında yer aldığı alanında uzman 40 akademisyen tarafından seçilen 210 öğretmene teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

5 gün sürecek eğitim programı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Mersin Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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