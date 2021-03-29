TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika

TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için 2021 yılı başvuruları başladı

29.03.2021 16:55
TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için 2021 yılı başvuruları başladı, System.String[]

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) Programları için 2021 yılı ödül başvurularının 30 Nisan'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) Programları için 2021 yılı ödül başvurularının 30 Nisan'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, 2001'den bu yana yürütülen TÜBA-GEBİP kapsamında farklı bilim alanlarından 539 üstün başarılı genç bilim insanının, 2008'den beri yürütülen TÜBA-TESEP kapsamında ise 210 Türkçe bilimsel eserin ödüllendirildiğini hatırlattı.

Akademinin, vizyonu ve sorumluluğu gereği bilim insanı olmayı, bilimsel çalışma ve başarıları teşvik edici çalışmalar yürütmeye devam ettiğine dikkati çeken Şeker, TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için 2021 yılı başvurularının 30 Nisan'a kadar yapılabileceğini kaydetti.

Şeker, TÜBA-GEBİP Ödülleri'nin üstün başarılı genç bilim insanlarına ihtiyaç duydukları akademik ve mali destek ile teşviki sağlamak amacıyla verildiğini hatırlatarak, "TÜBA, ödül sahiplerini Akademi'nin şemsiyesi altına alırken, kendi aralarındaki ve aynı zamanda Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak sinerjik bir ortamı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Eczacılık alanında ilk kez ödül verilecek

Prof. Dr. Şeker, bu yıl ilk defa TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında "eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları" olan bir üstün başarılı genç bilim insanına "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık Özel Ödülü" tevdi edileceğini bildirdi.

TÜBA-TESEP Ödüllerinin ise seçkin bilim insanlarının Türkiye kaynaklı bilimsel çalışmalarını ve Türkçe yayınlarını özendirici ve artırıcı bir etki de gösterdiğine işaret eden Şeker, Akademi'nin tüm ödül programlarında yürütülen titiz değerlendirme süreçlerinde liyakatin esas olduğunu vurguladı.

Şeker, TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere "Halil İnalcık Özel Ödülü", "Kemal Karpat Özel Ödülü" ile "Mehmet Genç Özel Ödülü" verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Özel ödüllerimiz alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizi onurlandırmış şeref üyelerimizin adına ihdas edildiler. Çalışmalarıyla bu ödülleri almaya hak kazanmış bilim insanlarımızın ülkemize en büyük armağanları ödülleri ithaf ettiğimiz bilim insanlarının vardıkları hedeflerin de üzerine çıkmaları olacaktır."

Mali desteğin yanında danışmanlık da veriliyor

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 30 bin liranın yanı sıra ayrıca her yıl tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 10 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 6 bin liraya kadar ilave mali destek verilirken, Akademi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği de sağlanıyor.

İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 10 bin lira, Avrupa dışı ülkeler için 15 bin lira veriliyor.

TESEP kapsamında telif eserler 25 bin lira, Kayda Değer Eser Ödülü (mansiyon) olarak ise telif eserler 10 bin lirayla ödüllendiriliyor.

Muzaffer Şeker, Nisan, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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