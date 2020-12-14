TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi yapılacak - Son Dakika

TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi yapılacak

14.12.2020 15:47
TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi yapılacak, System.String[]

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) kapsamında geleneksel olarak düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısı 17 Aralık'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) kapsamında geleneksel olarak düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısı 17 Aralık'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazılı açıklamasında, bilim insanlığı ve araştırıcılığı özendirme, gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltme ve bilimsel başarıları ödüllendirme amaçları doğrultusunda, TÜBA-GEBİP ödül programını yürüttüklerini kaydetti.

Program kapsamında bugüne kadar 508 üstün başarılı genç bilim insanının ödüllendirildiğini anımsatan Şeker, TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerinin aynı zamanda TÜBA Genç Akademi'nin de doğal üyesi olduğunu belirtti.

Şeker, 17 Aralık'ta çevrim içi olarak yapılacak TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı süresince, Fen Bilimleri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler alanlarından oluşan 6 eş zamanlı oturumda, ödül sahiplerinin bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunum yapacağını bildirdi.

Araştırmalarıyla ön plana çıkmış üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve Türkiye'de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik etme ve desteklemeyi içeren programın, Türkiye'nin en saygın ve özgün ödül programlarından biri olduğunun altını çizen Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında 2020 başvurularının değerlendirilmesi ve ödül verileceklerin belirlenmesine ilişkin faaliyetler, GEBİP Alan Değerlendirme Komiteleri, GEBİP Ana Komitesi ve Akademi Konseyi tarafından yürütülüyor. Bu sene ayrıca, konseyce stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak 'Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi' kapsamında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan üstün başarılı genç bilim insanına ödül verilmesi planlandı. TÜBA-GEBİP ödülüyle kutup çalışmaları kapsamında TÜBA-GEBİP Kutup Ödülü alanlar, önümüzdeki günlerde ilan edilecek."

Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı

2015 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan TÜBA Ödülleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerine takdim edilen TÜBA GEBİP Ödülleri, 2001 yılından bu yana üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve Türkiye'deki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl veriliyor.

Şimdiye kadar toplam 508 bilim insanının sahip olduğu Ödül, 3 yıl boyunca ödül sahiplerinin mali ve bilimsel olarak desteklenmesini içeriyor. Ödül sahipleri, her yıl farklı bir üniversitede TÜBA tarafından düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısıyla kendilerine TÜBA-GEBİP Ödülü kazandıran projeleri ve diğer projelerinin gelişim süreçlerini ve geldiği noktaya dair sunumlarını gerçekleştiriyor.

araştırma, Türkiye, Aralık, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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