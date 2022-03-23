TÜBA, Keçecizade İzzet Molla'nın "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"sini yayımladı - Son Dakika
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TÜBA, Keçecizade İzzet Molla'nın "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"sini yayımladı

23.03.2022 12:56
TÜBA, Keçecizade İzzet Molla'nın "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"sini yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında, Keçecizade İzzet Molla'nın "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"sini okurla buluşturdu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında, Keçecizade İzzet Molla'nın "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"sini okurla buluşturdu.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Akademi, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki TİBKM Projesi ile şimdiye kadar farklı dillerde ve lehçelerde yazılan toplam 43 eseri Türkçeye kazandırdı.

Her aşamada çok sayıda bilim insanının yer aldığı proje kapsamında yayımlanan son eserlerden Keçecizade İzzet Molla'nın "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"sini, Prof. Dr. Ahmet Cihan ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çiçekler hazırladı.

Eserde, Keçecizade İzzet Molla'nın, zaman zaman sürgünlerle değişen ilginç hayat hikayesi, zorlu devlet görevlerini nasıl icra ettiği ve çeşitli konularda yazdığı eserleri ele alınarak bir portresi ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

Portrenin oluşmasında, onun renkli hayatının yanı sıra eserleri içinde dikkatlerden kaçmış son derece önemli olan layihasına odaklanılıyor.

İzzet Molla'nın yazmış olduğu ikinci layihası ya da "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"si; devlet yönetimi, kamu bürokrasisi ve devletin çeşitli alanlarda yeniden organize edilmesi tekliflerini içeren bir öneriler manzumesi.

Bir mukaddime ve birbirinden bağımsız 12 bölümden oluşan layihada, belli bir mantık silsilesi içerisinde birbiriyle az çok ilgili çeşitli konular ele alınıyor ve bunların çözümlerine dair görüşler ileri sürülüyor. Ayrıca layihada devleti reforme ve reorganize edebilmek için mali politikalarla ilgili görüş ve öneriler üzerinde de duruluyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Layiha Suretinde Bir Müzekkere"de olduğu gibi TİBKM Projesi'nin her bir eserinin önemli bir değerlendirme ve hazırlık sürecinden geçtiğini belirterek, "TİBKM kapsamında eserlerin gün yüzüne en doğru şekilde çıkabilmesi için emek yoğun bir çaba sarf eden değerlendiren, hazırlayan, çeviren ya da redakte eden herkese Akademi ve ülkemiz adına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Cihan, İslam, Türk, Tüba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBA, Keçecizade İzzet Molla'nın 'Layiha Suretinde Bir Müzekkere'sini yayımladı - Son Dakika


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