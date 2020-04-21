TÜBA'nın "Pandemi Değerlendirme Raporu" ile kamuoyu doğru bilgiye ulaşacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık TÜBA'nın 'Pandemi Değerlendirme Raporu' ile kamuoyu doğru bilgiye ulaşacak - Son Dakika

TÜBA'nın "Pandemi Değerlendirme Raporu" ile kamuoyu doğru bilgiye ulaşacak

7 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yayımladıkları "Pandemi Değerlendirme Raporu"nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ve sonrasında önemli rol oynayacağını belirterek, salgının etki ettiği birçok alana ilişkin çalışma yürüttüklerini söyledi.

TÜBA'nın

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yayımladıkları "Pandemi Değerlendirme Raporu"nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ve sonrasında önemli rol oynayacağını belirterek, salgının etki ettiği birçok alana ilişkin çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi için TÜBA tarafından hazırlanan Pandemi Değerlendirme Raporu yayımlandı.

TÜBA'nın Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye turizmden sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Kovid-19 salgınında alınan önlemlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da bahsettiği raporda, bazı TÜBA üyelerinin yürütmekte olduğu Kovid-19 salgınına yönelik çalışmalar da bulunuyor.

"Amacımız kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşmasını sağlamaktır"

Aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Şeker, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporu kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi için hazırladıklarını söyledi.

"Raporda multidisipliner olarak pandemi sürecinde neler yapıldığı, neler yapılması gerektiği, uluslararası alanda ve Türkiye'de salgın sürecinin nasıl yönetildiği ile pandemi süreci yönetiminin nelerden etkilendiğinin önemine vurgu yaptık." ifadesini kullanan Şeker, şöyle devam etti:

"Rapor beş bölümden oluşuyor ve belirli aralıklarla güncellenecek. Şu anda online olarak paylaşıma açtık. Amacımız kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. İnşallah sürecin sonunda da kitaplaştırılacak. Böylece tarihe bir kayıt düşülmüş olacak. Raporda 'Salgın sonrasında insanları nasıl bir ekonomik, toplumsal gelişim ve dönüşüm bekliyor?' konusu en çok önemsediğimiz konudur. Devletler ve bireyler bu salgın sonrasında ne ile karşılaşacak şeklinde bir tablo sunmaya çalıştık."

"Bu süreçte turizmciye sahip çıkılmalı"

Şeker, raporda ekonomi, üretim, tüketim, sosyal haklar ve devlet idarecilerinin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin birçok konu başlığının yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin kırılgan bir sektör olan turizm ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden turizm alanına dikkat edilmesi gerekiyor. Turizm yatırım ve organizasyonlarının korunup kollanması gerekiyor. Bunun yanında sağlık turizminin salgından sonra canlanacağını öngörüyoruz. Bu alanda iyi bir pazar oluşturma şansı yakalayabiliriz. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu üzerinden yürüttüğü süreç de gayet güzel bir şekilde gidiyor. Bilimsel veriler ışığında kendisini güncelleyerek ilerliyor. Yine bu çalışma genç bilim insanları ve TÜBA üyelerinin 10 gün boyunca gece gündüz çalışmasıyla çok kısa bir sürede hazırlandı. Derlemelerle de kendisini devam ettirecek. Çok güzel geri dönüşler aldık. Tabii aldığımız eleştiriler de oldu. Bunlardan da istifade ediyoruz."

Muzaffer Şeker, Koronavirüs, Genç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:22 Kaynak: AA

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