Son Dakika Haberleri: Tuba'nın sözlerine Yasmin'den sert yanıt
Son Dakika Magazin Tuba'nın sözlerine Yasmin'den sert yanıt

Tuba'nın sözlerine Yasmin'den sert yanıt

1 saat önce

Tuba Ünsal isim vermeden sayfasında "Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur.

Tuba'nın sözlerine Yasmin'den sert yanıt, System.String[]

Tuba Ünsal isim vermeden sayfasında "Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız" mesajını yayınladı.


Ünsal'ın sözlerine Yasmin Erbil'den yanıt gecikmedi.


"Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal'ın Kürk Mantolu Madonna'yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi…"

Tuba Ünsal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:11 
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